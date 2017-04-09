Суд в Барнауле оштрафовал активистов за плакаты против коррупции

В российском Барнауле суд оштрафовал восьмерых активистов, которые были задержаны за антикоррупционные плакаты на митинге против терроризма 8 апреля.

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», семерых активистов признали виновными в нарушении правил проведения публичного мероприятия и оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого. Еще один задержанный был оштрафован по этой же статье на 30 тысяч рублей и еще на 500 рублей по статье о неповиновении полицейскому.

3 апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт. При взрыве в вагоне метро погибли 14 человек, пострадали более 50. После этого во многих городах России прошли так называемые митинги против терроризма, в Москве и Петербурге акции состоялись 6 апреля. СМИ сообщали, что за организацией митингов стоит Кремль, по поручению которого акции, в частности, прошли в тех городах, жители которых 26 марта протестовали против коррупции.

На митинги против терроризма, по неподтвержденным данным, обязали явиться работников бюджетных организаций, а некоторым участникам обещали заплатить по 400 рублей.