Эксперт: список крымских судей-нарушителей привлечет внимание общественности

Обнародование списка крымских судей-нарушителей привлечет внимание общественности к нарушениям международного права в Крыму, и тем самым даст зеленый свет украинской прокуратуре в дальнейших расследованиях относительно судей-правонарушителей. Об этом заявил эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов.

«Есть статья Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает право человека на свободу и личную неприкосновенность, и 146 статья Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за данное нарушение. Для этого нужно, чтобы родственники подавали заявления в правоохранительные органы Украины», – отметил Седов.

В конце марта Крымская правозащитная группа собрала информацию о судьях, которые принимают участие в нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

Отмечалось, что действия таких судей направлены на выполнение политического заказа, и связаны только с тем, чтобы незаконно лишить свободы граждан Украины, которые неугодны российской власти в Крыму. Таким образом, в Крыму формируется группа судей, которые принимают заведомо незаконные решения в политических мотивированных делах. Зачастую подобные решения принимаются без необходимых доказательств, иногда обвинения построены на сфальсифицированных доказательствах. При рассмотрении дел, в которых крымчан преследуют по политическим мотивам, судьи грубо нарушают право на справедливый суд и право на эффективное средство защиты, включая давление на адвокатов.