Швеция: полиция задержала второго подозреваемого в наезде на людей в Стокгольме

Полиция Швеции сообщила об аресте второго подозреваемого в причастности к наезду на пешеходов в Стокгольме 7 апреля. Как передает Reuters, мужчина был задержан по подозрению «в меньшей степени». Кого именно задержали, полиция не указывает.

Кроме того, по данным правоохранителей, по крайней мере пять человек по делу, которые могут быть важными для расследования, находятся сейчас под стражей.

Что касается главного подозреваемого – 39-летнего выходца из Узбекистана – полиция сообщила о его симпатии к экстремистским организациям, в частности группировке «Исламское государство». Выяснилось также, что ему было отказано в праве на постоянное жительство в Швеции, а также, что ему грозила депортация.

7 апреля грузовой автофургон наехал на людей на людной пешеходной улице в центре Стокгольма, а затем врезался в здание универмага. Погибли 4 человека (двое граждан Швеции, один британец и один бельгиец), еще 15 человек были ранены. Как сообщила полиция, по подозрению в совершении атаки задержали выходца из Узбекистана, у которого, по данным силовиков, могли быть сообщники.