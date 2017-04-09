В Феодосии все музыкальные школы нуждаются в ремонте – власти города

Всем музыкальным школам, расположенным в границах Феодосийского региона, необходим ремонт и новые музыкальные инструменты. Об этом сообщил руководитель феодосийского отдела культуры Альберт Доржеев в рамках заседания подконтрольного Кремлю комитета Госсовета Крыма по культуре.

«В музыкальных школах региона занимаются 955 детей, работают 138 сотрудников. Лицензия на ведение образовательной деятельности имеется у всех школ. Здания нуждаются в ремонте. Необходимы очень большие средства на антитеррористические мероприятия и организацию доступной среды. Это то, что у нас практически не сделано. Также нужны дополнительные штатные единицы, и практически везде музыкальные инструменты требуют замены», – цитирует Доржеева «Новости Крыма».

Как утверждает чиновник, власти города уже начали работу по замене изношенных инструментов.

Перед этим сообщалось, что в Феодосии намерены усилить меры безопасности во время проведения праздничных мероприятий, запланированных на весенне-летний период.