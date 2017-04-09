Путин и Роугани осудили «агрессивные» действия США в отношении Сирии

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роугани осудили «агрессивные» действия США в отношении Сирии. Как говорится в сообщении от 9 апреля, Путин и Роугани «отметили недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства из-за нарушения международного права».

Сообщается также, что президенты призвали к «объективному, беспристрастному» расследованию инцидента и выразили готовность углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Кремль.

Иранская сторона пока не комментировала разговор Роугани с Путиным.

Заявление российского и иранского президентов появилась после того, как 7 апреля США десятками крылатых ракет поразили сирийскую авиабазу в ответ, как заявили в Вашингтоне, на применение смертельного химического оружия против гражданских со стороны правительства президента Башара Асада.

Россия и Иран – главные союзники Асада – решительно осудили атаку, тогда как союзники Вашингтона выразили поддержку действиям США.