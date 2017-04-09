В Крыму отключили от инженерных сетей около 460 нарушителей правил водоотведения

В аннексированном Крыму специалисты предприятий «Вода Крыма» и «Водоканал ЮБК» с 13 февраля отключили от инженерных сетей около 460 нарушителей правил водоотведения. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель подконтрольного Кремлю министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Якуб Зейтулаев.

«2 тысячи с лишним уведомлений (о нарушении) мы выдали, с 13 февраля мы уже где-то начали ограничивать людям водоснабжение, где-то – обрезать канализацию. 460 абонентов в этих четырех муниципальных образованиях (Алушта, Ялта, Феодосия и Судак) отключены от системы ливневой канализации либо от системы водоснабжения», – сообщил Зейтулаев.

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».