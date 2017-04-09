США будут настаивать на выполнении Россией обязательств о ликвидации химического оружия в Сирии – Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что обратится к властям России с призывом выполнить обязательства о ликвидации химического оружия в Сирии. Об этом Тиллерсон сказал в интервью телеканалу ABC 9 апреля.

Тиллерсон отметил, что будет настаивать на встрече в Москве 11 апреля, чтобы Россия «выполнила обязательства перед международным сообществом, когда согласилась стать гарантом ликвидации химического оружия в Сирии».

Кроме того, Тиллерсон планирует отметить, что Россия не препятствовала своему сирийскому союзнику в использовании химического оружия.

Если Сирия в дальнейшем осуществит химические атаки, то это, предупредил госсекретарь США, «будет, очевидно, очень вредным для отношений США и России».

7 апреля США десятками крылатых ракет поразили сирийскую авиабазу Шейрат в ответ, как заявили в Вашингтоне, на применение смертельного химического оружия против гражданских со стороны правительства президента Башара Асада.

Россия и Иран – главные союзники Асада – решительно осудили атаку, тогда как союзники Вашингтона выразили поддержку действиям США.