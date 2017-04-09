Британия не имеет позиции и влияния на ход международных дел – МИД России об отмене визита Джонсона в Москву

В МИД России заявили, что отмена визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву является свидетельством отсутствия у британцев собственной позиции и влияния на ход международных дел. Об этом говорится в заявлении от 9 апреля, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Решение об отмене поездки Бориса Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь «в тени» своих стратегических партнеров. Мы не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому», – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что поводом для отмены визита Джонсона является не «фундаментальные изменения ситуации в связи с событиями в Сирии», а «фундаментальное непонимание или незнание того, что происходит в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также назначение дипломатии в принципе».

Российский МИД заявил, что российская сторона хотела на переговорах с представителем Британии провести «основательный и откровенный разговор» по международным проблемам и двусторонним отношениям, которые, по мнению российской стороны, «загнаны британской стороной в тупик».

8 апреля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что отменяет свой визит в Россию, запланированный на 10 апреля, потому что для него приоритетными являются «переговоры с партнерами по «Группе семи» по Сирии и поддержке Россией Асада».

Ранее сегодня министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию «в каждой гражданской смерти» во время химической атаки в Сирии. Он заявил, что Кремль ответственный за химическую атаку как «покровитель» режима Башара Асада.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе, в том числе Великобритания, выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия же назвала эти действия актом агрессии.