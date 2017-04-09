В МИД Украины осудили нападения на церкви в Египте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 9 апреля заявил, что осуждает нападения на христианские церкви в египетских городах Танта и Александрия. Об этом он написал на странице в Твиттере.

«Осуждаю теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина стоит бок о бок с египетским народом в войне с террором», – написал Климкин.

В то же время в консульской службе МИД сообщили об отсутствии украинцев среди жертв и пострадавших при теракте в Александрии. Дипломаты также отметили, что, по предварительной информации, украинцев нет и среди пострадавших в Танте.

В воскресенье с разницей в несколько часов – сначала в Танте, а затем в Александрии – прогремели взрывы в храмах Коптской православной церкви (официальное название христианской церкви в Египте – КР). Взрывы произошли, когда христиане праздновали Вербное воскресенье. По меньшей мере 40 человек погибли, десятки были ранены.

Как передает Reuters со ссылкой на связанное с исламистами агентство Amaq, ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство».