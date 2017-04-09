Конферансье Майкл Баффер, объявляя победу Усика, назвал его место рождения как «Симферополь, Украина»

В США на арене MGM National Harbor 9 апреля после победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер объявил его место рождения как «Симферополь, Украина».

Эти слова, как сообщает сайт styler.rbc.ua, вызвали бурные аплодисменты у зрителей.

Конферансье Майкл Баффер известен своей коронной фразой, которую произносит перед каждым боем: «Let's get ready to rumble!», а также особой манерой объявления боксеров.

Украинские боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко 9 апреля по киевскому времени на арене MGM National Harbor в США провели боксерские поединки, уверенно победив своих соперников.

Крымчанин Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг). Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

В следующем поединке украинец Гвоздик, который владеет региональным титулом чемпиона Северной Америки по версии NABF, одолел американца кубинского происхождения Гонсалеса, нокаутировав его в третьем раунде.

А в главном поединке вечера чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко досрочно победил регулярного чемпиона по версии WBA, американца Джейсона Сосу. Соперник украинца не вышел на десятый раунд из-за повреждения глаза.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».