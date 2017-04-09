Хакерские атаки на сайты подконтрольного Кремлю правительства и министерств Крыма усиливаются в праздничные дни. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил замминистра внутренней политики Крыма Максим Яковлев.

«Есть постоянная составляющая хакерских атак, которые идут на портал правительства республики, на сайты отдельных министерств… И есть, безусловно, волны. Эти волны приурочены к праздникам, как российским, так и праздникам других государств», – отметил он.

Яковлев уточнил, что некоторые хакеры, взламывавшие крымские правительственные интернет-ресурсы, сообщали в эти ведомства об уязвимости их сайтов. Чиновник назвал таких хакеров «тестерами уязвимости рунета».

Как сообщалось ранее, жители Крыма смогут записываться на прием к врачу через сайт услуг. Утверждается, что эта функция станет доступна через полтора месяца.

Ранее сообщалось, что подконтрольная Кремлю прокуратура Симферополя выявила сайты, на которых предлагаются к продаже медицинские справки, и предпринимает меры для блокирования этих интернет-ресурсов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».