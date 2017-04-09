Норвегия: полиция задержала юношу из России после обнаружения в центре Осло устройства, похожего на взрывчатку

Норвежская полиция сообщила о задержании юноши с российским гражданством после того, как в центре Осло было найдено устройство, похожее на взрывчатку.

«Непонятно, намеревался ли 17-летний юноша совершить террористический акт», – прокомментировал задержание председатель национального разведывательного управления Бенедикт Бьорнланд. Впрочем, по его словам, уровень «террористической угрозы» в Норвегии был повышен после обнаружения устройства и ареста подозреваемого.

Сообщается, что подросток приехал в Норвегию в 2010 году вместе с семьей, которая подала прошение о предоставлении убежища.

По данным адвоката задержанного парня, юноша отрицает любые правонарушения.

В ночь на воскресенье полиция Осло окружила большую часть центрального района Гронланд для того, чтобы обезвредить обнаруженное подозрительное устройство. Власти сообщили, что «взрывоподобное» устройство могло нанести только незначительный ущерб.

Инцидент произошел после того, как 7 апреля в результате теракта четыре человека погибли и 15 были ранены в шведском Стокгольме, где, по версии следствия, выходец из Узбекистана наехал грузовиком на прохожих.