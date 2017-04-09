В Севастополе хлеб и картофель подорожали на 40 процентов

За последний год в Севастополе подорожали 22 продукта из 40, которые участвуют в еженедельном мониторинге цен Севастопольстата.

По данным официальной статистики, больше всего подорожали картофель и хлеб из ржаной муки – на 40%. На треть подорожали чай, пшено и маргарин, а гречка и рис – на 20-25%.

На 15-20% увеличилась стоимость молочных продуктов, водки, конфет и свежих помидоров.

Мясо осталось на уровне прошлого года. Согласно статистике, свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 10 рублей (267,84 рубля вместо 277,59 рубля). А мясные полуфабрикаты и колбасы подорожали в среднем на 10%.

Ранее сообщалось, что представители подконтрольной Кремлю администрации Евпатории подписали меморандум с производителями продовольственных товаров, чтобы установить обоснованные цены на социально значимые продукты питания.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».