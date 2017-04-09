С крыши посольства Украины в США сняли государственный флаг в подарок боксерам Усику, Ломаченко и Гвоздику

С крыши посольства Украины в США в Вашингтоне сняли государственный флаг, чтобы подарить украинским боксерам, которые в воскресенье одержали победы в боях с соперниками в городе Оксон-Хилл. Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Украины в США.

«Государственный флаг Украины, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов, легендарному Бобу Аруму с Top Rank Boxing в знак наших лучших пожеланий», – говорится в сообщении под фото с подарком от украинского посла.

Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что «тройная победа» украинцев вызывает особую гордость за Украину.

Украинские боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко 9 апреля по киевскому времени на арене MGM National Harbor в США провели боксерские поединки, уверенно победив своих соперников.

Крымчанин Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг). Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

В следующем поединке украинец Гвоздик, который владеет региональным титулом чемпиона Северной Америки по версии NABF, одолел американца кубинского происхождения Гонсалеса, нокаутировав его в третьем раунде.

А в главном поединке вечера чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко досрочно победил регулярного чемпиона по версии WBA, американца Джейсона Сосу. Соперник украинца не вышел на десятый раунд из-за повреждения глаза.