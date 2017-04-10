В Симферополе хотят открыть дополнительную площадку для эвакуированных авто

В Симферополе МВД России по Крыму планирует увеличить количество площадок для эвакуированных авто. Одна из них появится в ближайшее время, утверждает начальник управления ГИБДД Анатолий Борисенко.

«На территории Симферополя будет введена еще дополнительная площадка – на улице Балаклавской. Будем ходатайствовать о том, чтобы законно ввести ее в эксплуатацию», – цитирует Борисенко «РИА Крым».

Начальник крымского ГИБДД заявил также об улучшении дорожной ситуации на симферопольских улицах в связи с началом работы эвакуаторов.

«В часы пик мы выставляли инспекторов на кольца. У нас транспортный поток набивался, и движение было очень медленным. В связи с тем, что в городе начала работать эвакуация, можно проезжать без проблем, поэтому надобности в инспекторах в этих местах уже нет», – отметил он.

До этого сообщалось, что для ликвидации транспортных заторов в курортных городах Крыма будут внедрены новые технологии.

В декабре прошлого года в Симферополе начала свою работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения.