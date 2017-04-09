Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси объявил, что в стране в течение трех месяцев будет введено чрезвычайное положение после того, как десятки людей погибли в воскресенье из-за терактов в двух церквях.

О мерах, которые, как ожидается, будут поддержаны парламентом, Сиси объявил после заседания Совета национальной обороны 9 апреля.

Ранее президент Египта поручил, чтобы военные подразделения помогли полиции в охране «жизненно важных объектов во всех провинциях».

По данным египетских властей, из-за терактов в двух коптских храмах в городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье погибли по меньшей мере 44 человека и ранения получили более 100.

Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», заявив, что они были осуществлены двумя боевиками-смертниками. Исламисты также предупредили, что и в будущем планируют такие нападения.

Власти Египта объявили в стране трехдневный траур.

Христиане в Египте составляют около 10 процентов населения, они неоднократно становились жертвами атак исламских экстремистов.

После сегодняшнего нападения Папа Римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, сказал: «Пусть Господь обратит сердца тех, которые сеют террор, насилие и смерть».

Большой шейх Ахмед аль-Тайеб, председатель университета «Аль-Азхара» (главного места учебы суннитского ислама), назвал нападения в Египте «отвратительным террористическим взрывом, направленным против жизни невинных».

Атаки также осудил Совет безопасности ООН, а генсек организации Антониу Ґутерриш выразил надежду, что виновные будут привлечены к ответственности.

Государственный департамент США назвал нападения «варварскими» и заявил, что Соединенные Штаты «будут продолжать поддерживать безопасность и стабильность Египта в усилиях по борьбе с терроризмом».