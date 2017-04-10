Радио Крым.Реалии: Цена гастролей российских артистов в Крыму

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о запрете на въезд в Украину российским артистам после выступления в Крыму и на Донбассе в обход украинского законодательства. Как Служба безопасности Украины отслеживает артистов-нарушителей? Сколько зарабатывают российские артисты в Крыму? Каким будет убыток от потери украинского зрителя? Ждут ли в Украине российских артистов?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с театральным продюсером Евгением Половченя и советником главы СБУ Ярославом Антоняком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.