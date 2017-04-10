На крымском винзаводе «Массандра» начался розлив вин премиум-класса, рожденных в сезон 2015 года на винодельне в Гурзуфе. Первым с конвейера сошел «Мускат позднего сбора». За год на предприятии планируют продать около 25 тысяч бутылок этого вина. Об этом сообщают на сайте «Массандры».

«Мускат позднего сбора» оформляется вручную – корковая пробка заливается сургучом, наклеивается этикетка. Первые 4 тысячи бутылок буквально на следующей неделе поступят в продажу. Всего же в этом году в реализацию уйдет порядка 25 тысяч бутылок этого вина (к розливу готовится то же вино 2016 года урожая). В ближайшие недели в конвейера сойдут сухие вина премиум-класса – «Сира», «Санджовезе», а также автохтонные «Кефесия» и «Сары Пандас»», – заявила подконтрольная Кремлю гендиректор крымской «Массандры» Янина Павленко.

Ранее на крымском винзаводе «Массандра» заявляли о планах в перспективе производить ежегодно 60 тысяч бутылок игристых вин на собственных мощностях.

В середине марта сообщалось, что винзавод «Массандра» в 2017 году впервые начнет выпускать шампанские вина.

Раньше крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, анонсировало выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.