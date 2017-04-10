За прошедшую неделю в Симферополе в ходе рейдов выявили 35 граждан Узбекистана, которые вели незаконную трудовую деятельность в городе. Об этом сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Значительная часть административных протоколов (35) составлена в отношении граждан Республики Узбекистан, которые на территории города Симферополя ведут незаконную торговую деятельность. Информация по мигрантам передается в управлении миграции при МВД для решения вопроса о выдворении граждан, которые систематически нарушают законодательство страны пребывания. На сегодняшний день более 15 граждан, осуществлявших незаконную торговую деятельность, выдворены за пределы Российской Федерации. Им запрещён въезд в страну сроком на 5 лет», – заявил подконтрольный России начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Юрий Бравников.

Всего в ходе рейдов за минувшую неделю было составлено 102 административных протокола – за «реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей» и за «нарушение правил благоустройства». Санкция статьи за торговлю в не установленных местах предполагает наложения штрафа на физических лиц в размере до 30 тысяч рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».