Госсекретарь США прибыл на встречу министров «Группы семи» в Италию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Италию на двухдневную встречу министров «Группы семи» промышленно развитых стран, которые планируют отдельное заседание посвятить кризису в Сирии.

Ожидается, что сирийскую проблему участники встречи обсудят утром 11 апреля. Вместе с членами «Группы семи» в этой части работы примут участие министры иностранных дел Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара.

Информагентства цитируют министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который назвал целью сирийской сессии предотвращение «опасной военной эскалации» шестилетнего конфликта. Британская газета Sunday Times сообщила 10 апреля, что Лондон будет настаивать на введении новых санкций в отношении России, если она откажется разорвать отношения с режимом Асада.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на химическую атаку в городе Хан-Шейхун 4 апреля, в которой Запад обвиняет режим Асада. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия назвала эти действия актом агрессии.