Власти Севастополя закрыли на три дня две дороги на Симферополь из-за ремонта

Движение транспортных средств по автомобильной дороге через село Поворотное и трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (55 км – 57,7 км) прекращено на три дня. Об этом сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«В связи с проведением дорожных работ временно прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге Подъезд к с. «Заря Свободы» (через с. Поворотное) и автомобильной дороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, км 55 – км 57,7 с 09.30 10 апреля до 06.00 13 апреля», – сказано в сообщении.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделили 70 миллионов рублей (более 33 миллионов гривен). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 мил 900 тыс. грн). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

На аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь, поврежденной оползнем, до 15 апреля планируют вывезти демонтированный асфальтовый слой.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».