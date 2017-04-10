В сепаратистском регионе Грузии Южной Осетии, где 9 апреля состоялись организованные фактической властью «президентские выборы», побеждает «спикер парламента» Анатолий Бибилов.

Его результат близок к 50%, для того, чтобы избежать второго тура 23 апреля, Бибилов должен получить большинство голосов избирателей.

МИД Грузии 9 апреля заявил, что «осуждает так называемые президентские выборы и референдум, проводимые в оккупированном Цхинвальском регионе».

Евросоюз и США заявили, что не будут признавать результаты «президентских выборов», соответствующие заявления обнародовали Европейская служба внешнеполитической деятельности и Государственный департамент США. «Европейский союз в очередной раз заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ», – отметили в ЕС. «Наша позиция в отношении Абхазии и Южной Осетии четкая и последовательная. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии», – говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Госдепартамента США Марка Тонера.

Грузия считает и Абхазию, и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. После российско-грузинской войны 2008 года Россия признала односторонне самопровозглашенную «независимость» Южной Осетии и Абхазии и сохранила там тысячи военнослужащих. Большинство стран мира не признают такую «независимость».