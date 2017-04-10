Владимир Кличко поздравил крымчанина Усика с победой

Украинский боксер Владимир Кличко поздравил крымчанина Александра Усика с защитой титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг) в бою против американца Майкла Хантера.

«Поздравления Александру Усику с успешной защитой титула в крузервейте (первом тяжёлом весе – КР), которых будет еще много!», – написал Владимир Кличко в Твиттере.

Украинские боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко 9 апреля по киевскому времени на арене MGM National Harbor в США провели боксерские поединки, уверенно победив своих соперников.

Крымчанин Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг). Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

После победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер на арене MGM National Harbor в США 9 апреля объявил его место рождения как «Симферополь, Украина».