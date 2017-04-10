Ко Дню ПВО России в Севастополе устроили выставку боевой техники

Праздничные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны России, прошли накануне, 9 апреля, в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

Сообщается, что мероприятия проводились, в основном, на площади у культурно-информационного центра Севастополя, где жителям и гостям города продемонстрировали основные образцы боевой техники, которые стоят на вооружении соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцированного в аннексированном Крыму и Севастополе.

«На выставке представлены пусковые установки комплексов «С-300» последних модификаций, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», передвижные радиолокационные комплексы, системы спутниковой связи, командно-штабные машины и иная техника радиотехнических и зенитно-ракетных подразделений, защищающих небо Крыма», – сообщили в ведомстве.

24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.