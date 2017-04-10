Украина не импортирует газ из России 500 дней – «Нафтогаз»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила 10 апреля, что Украина не импортирует природный газ из России уже 500 дней. Об этом говорится в сообщении на официальной странице компании в социальной сети Фейсбук.

Импорт газа из России по контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» был прекращен 25 ноября 2015 года. Как утверждают в «Нафтогазе», покупка газа по этому контракту не восстановится до решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция), которое ожидается к маю.

Официально отказ покупать газ у «Газпрома» аргументировался неприемлемо высокой ценой.

За отопительный сезон 2016 – 2017 года Украина использовала около 6,7 миллиарда кубометров газа. По состоянию на момент завершения забора в подземных хранилищах газа осталось более 8 миллиардов кубометров топлива.

В начале апреля 2016 года Президент Петр Порошенко, выступая в Японии, назвал отказ Украины от импорта газа из России доказательством энергетической независимости Украины.