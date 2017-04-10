Глава Нацбанка Украины Гонтарева подала в отставку

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке президенту Украины. По ее словам, в отставку по собственному желанию она идет с 10 мая. Об этом Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Конечно, если Верховная Рада проголосует за это решение раньше этого срока, то я уйду с этой должности раньше», – сказала Гонтарева, добавив, что готова в любое время доложить в парламенте о результатах своей работы на должности главы НБУ.

Других изменений в составе правления НБУ в ближайшее время не будет, отметила Гонтарева.

Ранее о решении Гонтаревой подать в отставку сообщили новостные агентства.

Слухи об отставке главы НБУ появились еще в феврале. Тогда в Национальном банке Украины указали, что регулятор «традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления». «Такого сообщения не было, а следовательно – информация не соответствует действительности», – говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Гонтарева возглавляет НБУ с 2014 года. Под ее руководством произошло значительное уменьшение количества банков в финансовой системе Украины, поскольку регулятор увеличил требования к уставному капиталу и другим показателям деятельности финансовых учреждений. Также Гонтарева причастна к установлению гибкого обменного курса гривны, который позволяет не тратить валютные ресурсы в случае роста спроса на доллар США или другие ведущие валюты.