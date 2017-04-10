Власти Севастополя обещают отремонтировать дорогу в объезд оползня за три дня

Реконструкция дороги и асфальтирование объездной дороги через село Поворотное должно завершиться в течение трех дней. Такое поручение дал на аппаратном совещании подконтрольного Кремлю правительства Севастополя российский глава города Дмитрий Овсянников

«За это время Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры должен завершить работы по реконструкции и асфальтированию объезда через село Поворотное. Сегодня мы получим результаты геодезических исследований аварийного участка федеральной трассы. До конца недели утвердите окончательный алгоритм восстановительных работ», – заявил Дмитрий Овсянников.

Как заявила подконтрольная России начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Евгения Полякова, аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий оползня выполнены на 60%.

Движение автомобилей по дороге через село Поворотное и трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (55 км – 57,7 км) прекратили на три дня – с 9.30 10 апреля и до 06.00 13 апреля.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделили 70 миллионов рублей (более 33 миллионов гривен). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 мил 900 тыс. грн). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

На аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь, поврежденной оползнем, до 15 апреля планируют вывезти демонтированный асфальтовый слой.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».