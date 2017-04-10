Российские власти используют широкий арсенал методов давления на СМИ – правозащитник

Чтобы оказывать давление на крымскотатарские СМИ, российские власти Крыма «используют широкий арсенал» методов, заявила на пресс-конференции в Киеве 10 апреля председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Она отметила, что с первых месяцев оккупации Крыма крымскотатарские СМИ старались объективно освещать ситуацию в Крыму, однако крымскотатарской редакции ГРТК «Крым» запретили подавать информацию и упоминать глав Меджлиса крымскотатарского народа, а позднее отправили в отпуск руководителя редакции и уволили некоторых сотрудников.

В январе 2015 года прекратили работать ряд редакций крымскотатарских информационных сайтов, сообщила Печончик.

«Это показывает, какой широкий арсенал использовали оккупанты, чтобы оказывать давление на крымскотатарские СМИ. Кроме цензуры, запретов, или «запретов на размещение экстремистских материалов», крымскотатарские издания, которые были не лояльны к российской власти, столкнулись с тем, что они не смогли продолжить работу, поскольку им отказали в продлении лицензий», – отметила председатель правления Центра информации о правах человека.

Она напомнила о закрытии радиостанции «Мейдан», обысках и последующем закрытии крымскотататрского телеканала ATR. Также Татьяна Печончик напомнила о блокировке в Крыму доступа ко многим информационным ресурсам, переехавшим на материковую часть Украины.

10 апреля на пресс-конференции в Киеве член Меджлиса крымскотатарского народа, директор информационного агентства QHA Гаяна Юксель отметила, что заявления российских властей о том, что в Крыму вещают более 80 СМИ на крымскотатарском и украинском языках, являются «профанацией и искажением реальности».

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на пресс-конференции отметила, что в Крыму фактически не осталось свободы слова.

В Киеве 10 апреля прошла пресс-конференция на тему: «Крымскотатарские СМИ: три года сопротивления оккупации», посвященная Дню крымскотатарской журналистики. Организаторами выступили Центр информации о правах человека, министерство информационной политики Украины; Меджлис крымскотатарского народа.