В Крыму сообщают о смерти директора «Государственного музыкального театра» Сергея Филиппова

В Крыму сообщают о смерти директора «Государственного академического музыкального театра» (бывший Украинский музыкальный театр – КР) Сергея Филиппова. Соответствующая информация обнародована 10 апреля на сайте подконтрольного Кремлю министерства культуры Крыма, а также на официальном сайте музыкального театра.

Как сообщается, Сергею Филиппову было 54 года.

«С 1986 года работал в Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Заслуженный работник культуры АРК, был награжден почетной грамотой Президиума Верховной Рады АРК, благодарностью Совета министров АРК, почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, благодарностью председателя Госсовета Крыма», – говорится в сообщении пресс-службы театра.

Государственный академический музыкальный театр до российской аннексии полуострова носил название Крымский украинский театр драмы и музыкальной комедии. Российские власти Крыма переименовали это учреждение культуры в ноябре 2014 года.

Тогда проходил «процесс перерегистрации», который, по словам представителей театра, предполагал кадровые изменения в административном и художественном составе театра, а также изменения штатного расписания.