Руководство Грузии призвало Москву отказаться от «крымского сценария» аннексии грузинских территорий

Руководство Грузии подвергло резкой критике позицию России по выборам и референдуму в самопровозглашенной республике Южная Осетия, не признаёт результатов голосования и призывает Москву прекратить попытки «аннексии грузинских территорий» по «крымскому сценарию».

С заявлением о выборах и референдуме в Южной Осетии выступил государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции Грузии Виктор Долидзе. По его словам, последние события в непризнанной республике не что иное, как «цирк, устроенный оккупантом на оккупированной территории».

Госминистр подчеркнул, что «цирковое представление», состоявшееся в Южной Осетии, «не имеет никакого отношения к выборам, референдуму и международному праву».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил события в бывшей грузинской автономии с тем, как развивались процессы в Крыму в ходе аннексии полуострова Россией. «На территории, огромная часть жителей которой изгнана в результате этнических чисток и реальный контроль над которой осуществляют оккупационные силы иностранного государства, невозможно говорить о свободном выборе населения или о какой-либо другой форме свободного волеизъявления», – говорится в заявлении Маргвелашвили.

Президент Грузии отметил, что нынешние действия Москвы в Южной Осетии направлены на то, чтобы оказать давление на Грузию, а также способствовать эскалации ситуации не только в регионе Южного Кавказа, но и на Черном море.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили, осудив выборы и референдум как «незаконные и не имеющие юридической силы», подчеркнул в своем заявлении, что референдум о переименовании старейшего грузинского региона по аналогии с субъектом Российской Федерации является «почвой для его дальнейшей аннексии».

«Российская Федерация такими провокационными действиями целенаправленно препятствует усилиям по мирному разрешению конфликта, а также мешает восстановлению доверия между обществами, разделенными оккупационными линиями», – говорится в заявлении председателя правительства Грузии.

В сепаратистском регионе Грузии Южной Осетии 9 апреля состоялись организованные фактической властью, не признанные Тбилиси и Западом «президентские выборы». В голосовании победил «спикер парламента» Анатолий Бибилов.

Грузия считает и Абхазию, и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. После российско-грузинской войны 2008 года Россия признала односторонне самопровозглашенную «независимость» Южной Осетии и Абхазии и сохранила там тысячи военнослужащих. Большинство стран мира такую «независимость» не признают.