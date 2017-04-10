Россия: оппозиционер Навальный вышел из тюрьмы после 15-дневного ареста

В России вышел из тюрьмы оппозиционер Алексей Навальный – после 15 суток ареста.

Навального задержали 26 марта в начале антиправительственной акции в Москве. 27 марта Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 15 суток по обвинению в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Оппозиционера также оштрафовали на 20 тысяч рублей (350 долларов) по делу об организации незаконного митинга.

Сам Навальный заявил, что не оказывал сопротивления при задержании, не знаком с материалами дела и не подписывал протокол. Защита политика обжаловал приговор, но апелляционный суд подтвердил заключение суда предыдущей инстанции.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Премьер-министр России не отреагировал на обвинения оппозиционера, из-за чего Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на антикоррупционные митинги. Акции прошли в десятках городов России, в них приняли участие десятки тысяч человек. Только в Москве полиция задержала более тысячи человек.