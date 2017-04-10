Российский глава Ялты похвастался поздравлением из Баден-Бадена

Супруги Жерард и Ута Эль из немецкого города Баден-Баден, которые ранее посещали Ялту, отправили российскому главе города Андрею Ростенко поздравление с Днем рождения, в котором сообщили о планах встретиться с ним в сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«Супруги Эль поблагодарили Андрея Ростенко за его вклад в развитие побратимских связей между Ялтой и Баден-Баденом... В завершение письма Жерард и Ута подчеркнули, что с радостью ждут встречи с Андреем Ростенко в солнечной Ялте в сентябре 2017 года», – сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что благодаря супругам Эль за 25 лет полуостров якобы посетило более 1200 немцев.

Супруги Жерард и Ута Эль из немецкого города Баден-Бадена в сентябре 2016 года посетили в составе туристической группы аннексированную Ялту.

10 апреля в Крыму сообщили о визите группы испанских политиков и бизнесменов на полуостров.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».