Прокуратура обязала власти Бахчисарая выбрать управляющую компанию для 27 многоэтажек

В Бахчисарае подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма обяжет местную администрацию выбрать управляющую компанию для 27 многоэтажных домов. Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба ведомства.

Как сообщается, жильцы 27 бахчисарайских многоэтажек не определили управляющую компанию по их обслуживанию.

«По закону в таком случае орган местного самоуправления должен провести открытый конкурс по отбору управляющей организации, однако этого сделано не было. С учетом того, что отсутствие управления в домах приводит к ненадлежащему их содержанию, прокурор района внес в адрес главы администрации представление», – говорится в сообщении.

В 2016 году в Крыму выросли требования к управляющим компаниям, в частности штрафы для них выросли в десятки раз.

Крымская жилищная инспекция получила право проводить проверки без ограничений по всем участникам рынка, которые оказывают услуги по управлению многоквартирными домами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».