Радио Крым.Реалии: Крымские круизы. Выхода из «родной гавани» нет

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают круизные маршруты Крыма. Очередное обещание российских властей полуострова открыть круизное сообщение с Турцией осталось невыполненным. Почему круизные корабли из Крыма не могут зайти в международные порты? Есть ли перспектива у круизного сообщения между Сочи и Крымом? Как работают крымские порты после аннексии полуострова?

Гости эфира – украинский журналист Максим Гардус и глава Украинского независимого морского профсоюза Борис Бабин.

Ведущий – Павел Казарин.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.