Адвокаты Януковича заявляют о незаконности передачи дела о госизмене в суд

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича заявляют о незаконности передачи дела их подзащитного по обвинению в государственной измене в суд.

«Процесс по этому делу начался с многочисленных нарушений ... мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которой вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показаний отказано. То есть вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство», – заявил адвокат Виталий Сердюк, которого цитирует компания «Aver Lex».

В понедельник, 10 апреля, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что уголовное производство в отношении Януковича по обвинению в государственной измене поступит в Оболонский районный суд Киева завтра, 11 апреля.

В конце марта Апелляционный суд Киева, рассматривая представление об изменении подследственности этого дела, решил, что производство в отношении Януковича по обвинению в госизмене будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

14 марта в Генпрокуратуре сообщили о передаче в суд производства по делу Януковича. Однако тогда защитники экс-президента заявили о «попытке неправомерного вручения обвинительного акта по делу о государственной измене».

Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.

В январе Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

В конце ноября 2016 Янукович, как свидетель, давал показания в формате видео-связи по делу о 5 бойцах расформированного спецподразделения «Беркут». Тогда он сообщил в суде, что находится в российском городе Ростов-на-Дону.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.