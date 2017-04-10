В России из-за санкций могут разрешить выращивание опиумного мака для фармацевтики

В России намерены разрешить выращивание опиумного мака и переработку маковой соломки для изготовления лекарственных средств. Соответствующий законопроект подготовило министерство промышленности и торговли России.

Авторы документа объясняют необходимость подобных изменений действующими в отношении России санкциями.

Как сообщается, в этой стране зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов, которые производятся госпредприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций.

«Международный рынок опийных субстанций контролируется пулом из 10 компаний, из которых 9 находятся в юрисдикции государств, применивших к Российской Федерации санкции по политическим мотивам. В данной связи вопрос импортозамещения на отечественном фармацевтическом рынке в сегменте обезболивающих препаратов в контексте новых внешних вызовов приобретает особое место в системе обеспечения национальной безопасности», – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что полный цикл производства наркотических анальгетиков центрального действия «предполагает культивирование на территории России разрешенных сортов наркосодержащего растения мак снотворный с высоким содержанием алкалоидов опия, переработку маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарственных препаратов».

Действующее российское законодательство не допускает культивирование сортов наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.