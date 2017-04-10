В Госдуму России направили законопроект об ограничении соцсетей

В Государственную думу России направили законопроект о регулировании деятельности социальных сетей, согласно которому, при регистрации нужно будет предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети будет запрещен.

Документ в нижнюю палату российского парламента направил 10 апреля депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

В законопроекте, в частности, содержится запрет на использование социальных медиа для организации общественных собраний, несанкционированных властями, а также предложение запрещать использование социальных сетей в государственных компаниях.

Политические аналитики считают, что Кремль беспокоит использование социальных сетей для распространения идей, мыслей и информации о планируемых протестах, которые ограничили на российских традиционных медиа с момента, как в 2000 году Владимир Путин пришел к власти.

Но государственное российское информагентство цитирует представителя российского президента Дмитрия Пескова, который заявил, что в Кремле законопроекта еще не видели, а по информации, распространенной СМИ, он «не очень реалистичный».

В то же время во Всероссийском центре изучения общественного мнения опубликовали 10 апреля результаты исследования, согласно которым 62% опрошенных россиян от 18 до 24 лет поддерживают идею запрета пользоваться социальными сетями детям до 14 лет.