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Россия любит реализовывать проекты чужими деньгами – Исмагилов

Саид Исмагилов, архивное фото

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов считает, что Россия любит реализовывать проекты чужими деньгами. По его словам одним из таких проектов является строительство Соборной мечети в Симферополе. Об этом Исмагилов заявил в комментарии Крым.Реалии 10 апреля.

«Россия любит реализовывать проекты чужими деньгами. Даже в московской соборной мечети, которую помпезно открывали, основную часть расходов несла Турция. Сейчас Турция видимо не финансирует некоторые проекты в России, поэтому скорее всего и там (в Крыму – КР) что-то пробуксовывается», – отметил Исмагилов.

Он утверждает, что Соборная мечеть в Крыму имеет огромное значение для крымских мусульман.

«За строительство этой мечети боролись очень много лет. Мечеть Кебир-Джами, которая сейчас выполняет функции соборной, очень маленькая, в ней не хватает места. Поэтому был важный амбициозный проект по строительству новой мечети, которая должна быть большой, вместительной и удовлетворять потребности верующих», – добавил Исмагилов.

Ранее подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили, что строительство Соборной мечети, призванной стать главным культовым объектом крымских мусульман, идет с опережением на месяц.

Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев заявлял, что вместо Соборной мечети в Крыму строят административное здание.

Российский глава крымского госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов сообщил о начале закладки фундамента. Строительство Соборной мечети Крыма началось в Симферополе 25 сентября 2015 года. Подконтрольные Кремлю власти полуострова заявляли, что строительство займет не менее трех лет.

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