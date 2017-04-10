Россия любит реализовывать проекты чужими деньгами – Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов считает, что Россия любит реализовывать проекты чужими деньгами. По его словам одним из таких проектов является строительство Соборной мечети в Симферополе. Об этом Исмагилов заявил в комментарии Крым.Реалии 10 апреля.

«Россия любит реализовывать проекты чужими деньгами. Даже в московской соборной мечети, которую помпезно открывали, основную часть расходов несла Турция. Сейчас Турция видимо не финансирует некоторые проекты в России, поэтому скорее всего и там (в Крыму – КР) что-то пробуксовывается», – отметил Исмагилов.

Он утверждает, что Соборная мечеть в Крыму имеет огромное значение для крымских мусульман.

«За строительство этой мечети боролись очень много лет. Мечеть Кебир-Джами, которая сейчас выполняет функции соборной, очень маленькая, в ней не хватает места. Поэтому был важный амбициозный проект по строительству новой мечети, которая должна быть большой, вместительной и удовлетворять потребности верующих», – добавил Исмагилов.

Ранее подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили, что строительство Соборной мечети, призванной стать главным культовым объектом крымских мусульман, идет с опережением на месяц.

Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев заявлял, что вместо Соборной мечети в Крыму строят административное здание.

Российский глава крымского госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов сообщил о начале закладки фундамента. Строительство Соборной мечети Крыма началось в Симферополе 25 сентября 2015 года. Подконтрольные Кремлю власти полуострова заявляли, что строительство займет не менее трех лет.