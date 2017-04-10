МИД Украины должен предупреждать появление крымских товаров под маркой России в Европе – Лиев

Украинское общество в целом и Министерство иностранных дел, как внешнеполитическое ведомство, должны предупреждать попытки представить крымский продукт как российский на международных площадках. Такой реакцией на факт участия крымских брендов под российской маркой на винной выставке в Италии с Крым.Реалии поделился экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев

«Как раз в этой стране неоднократно были эксцессы, когда местные провинции пытались, грубо говоря, признать аннексию Крыма. Именно в этой стране у посла уже были маячки, на которые стоило обратить внимание. Тут должна быть реакция нашего посольства и МИДа. Реакция должна быть не по результатам, а профилактическая: по всем форумам и выставкам должно работать внешнеполитическое ведомство, которое, участвуя в этих мероприятиях, должно обозначать «токсичность» работы с крымским бизнесом в связи с санкциями», – отметил он.

При этом Лиев указал, что организаторы выставки представляют бизнес и «не несут в себе политический контекст», обвинять их не в чем, считает украинский эксперт.

В украинском МИД Крым.Реалии подтвердили, что на данный момент идет работа над проверкой информации.

В конце марта подконтрольная Кремлю ялтинская городская администрация сообщала, что глава администрации Андрей Ростенко посетил Италию «с официальным визитом».

США, Евросоюз и другие страны Запада в течение 2014 года ввели против России санкции – сначала из-за аннексии Крыма, а впоследствии из-за роли Москвы в конфликте на Донбассе. В прошлом году Путин заявлял, что санкции не могут повлиять на действия и решения России.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».