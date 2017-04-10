Идею объединить городскую и детскую больницы в Керчи вынесли на общественное обсуждение

В Крыму вынесли на общественное обсуждение вопрос о присоединении Керченской городской детской больницы к Керченской городской больнице №1. Об этом сообщается 10 апреля на сайте подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Крыма.

В ведомстве отметили, что замечания и предложения по данному вопросу принимаются с 10 по 18 апреля по телефону, указанному на сайте, и на электронную почту.

В августе 2016 года в Керчи разгорелся скандал: работники детской больницы пожаловались на то, что их в очередной раз лишили стимулирующих выплат, и начислили только зарплату 7-11 тысяч рублей. По их словам, главврач в очередной раз сослалась на отсутствие средств и долги по кредитованию, которые есть у больницы.

Как сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», в то же время министерство здравоохранения Крыма, после скандала с зарплатами сотрудников Керченской городской больницы, сменило главврача медучреждения и занялось оптимизацией штата.

12 января 2017 года сообщалось, что в детской больнице №1 в Керчи произошла утечка фенола, в связи с чем пациенты были эвакуированы в другие корпуса больницы, однако в крымском министерстве здравоохранения отрицали этот факт.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».