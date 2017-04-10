Джонсон: в G7 обсудят санкций в отношении сирийских и российских военных

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что главы МИД «Группы семи» (G7) обсудят возможность введения санкций в отношении сирийских и российских военных чиновников из-за вероятной химической атаке в Сирии.

Об этом Джонсон заявил 10 апреля в итальянском городе Лукка, перед двухдневными переговорами представителей G7.

Ожидается, что министры «Группы семи» будут искать единый подход относительно конфликта в Сирии, в частности, по поводу давления на Россию для сдерживания сирийского президента Башара аль-Асада.

В G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Италия, Франция и Канада.

Во время возможной химической атаки 4 апреля в подконтрольном сирийский повстанцам городе Хан-Шейхун погибли более 80 человек.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на атаку в городе Хан-Шейхун, в которой Запад обвиняет режим Асада. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия назвала эти действия актом агрессии.