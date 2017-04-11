На стадионе «Авангард» в Ялте 7 апреля состоялось открытие музея «Его Величество футбол» . Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города 10 апреля.

«Я хочу поздравить всех любителей футбола с этим знаменательным событием, а также выразить благодарность всем, кто принял участие в создании музея. Сегодня Ялта вписала в историю развития футбола хорошую страницу, и тем самым подала пример для других городов Крыма», – отметил подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

По информации пресс-службы, в течении 8 месяцев были собраны архивные фотографии, вымпелы, кубки, афиши, футболки знаменитых игроков, а также футбольная литература, которая находится в свободном доступе для всех жителей и гостей Ялты.

В октябре 2016 года в администрации города сообщили, что намерены реконструировать стадион «Авангард». Они пообещали создать современный спортивный комплекс с мощной базой для тренировок и соревнований самого высокого уровня. Главные направления комплекса – футбол и легкая атлетика.