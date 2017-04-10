Суд в Гааге 19 апреля вынесет решение о временных мерах по иску Украины против России

Международный суд ООН 19 апреля объявит решение относительно временных мер в споре между Россией и Украиной. Как сообщает пресс-служба инстанции, заседание состоится в Гааге, оно запланировано на 15:00 по местному времени.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде ООН, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решение вопроса, применить временные меры, о которых у суда просит Украина.

Украина, среди прочего, просит суд добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». Россия также утверждает о «законность» захвата Крыма вопреки международному праву как «восстановление справедливости».