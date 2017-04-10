Крымскотатарские СМИ в Крыму стали больше контролировать – Али Хамзин

Крымскотатарская журналистика в Крыму стала более подконтрольной российским властям. Об этом 10 апреля Крым.Реалии рассказал активист крымскотатарского национального движения Али Хамзин.

«Касательно крымскотатарской журналистики на полуострове, то она сейчас стала более подконтрольна местной власти, подача материалов стала носить более констатирующий характер и, наверное, появились более жесткие рамки», – рассказал Али Хамзин.

По информации общественника, в Крыму не сообщают о каких-либо мероприятиях, приуроченных ко Дню крымскотатарской журналистики.

10 апреля как День крымскотатарского журналистики начали отмечать с 2011 года. Такое решение было принято в Бахчисарае на конференции крымскотатарских СМИ. Именно 10 апреля 1883 вышел в свет первый номер первого крымскотатарского периодического издания – газеты «Терджиман» просветителя Исмаила Гаспринского.