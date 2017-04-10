Турция не принимает суда из Крыма из-за вопросов безопасности – эксперт

Отказ Турции принимать суда из аннексированного Крыма связан с тем, что турецкая сторона, скорее всего, не уверена в их соответствии стандартам безопасности. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал глава Украинского независимого морского профсоюза Борис Бабин.

«Турция не запрещает вообще заходить в свои порты судам, которые побывали в Крыму. Она запрещает в свои порты судам, которые непосредственно вышли из порта Крыма. Которые оформили документы на отход непосредственно из Крыма. Это объясняется в первую очередь именно тем, что документы, по мнению турок, не соответствуют требованиям и морской безопасности, и определенным политическим позициям руководства этой страны», – рассказал Бабин.

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Эксперт сообщил, что за соответствие крымских судов техническим стандартам безопасности сейчас отвечает российская компания, что «смущает» турецкое руководство.

«Отвечает за контроль по техническим стандартам безопасности морских судов – классификационное общество. Специальные службы технического морского надзора, которые выдают необходимые документы, на основании которых потом уже выдаются соответствующие государственные лицензии. После аннексии Крыма российский регистр морского судоходства является обществом, которое гарантирует безопасность судоходства и для крымских портов, и для судов, осуществляющих судоходство под российским флагом», – сказал Бабин.

В конце февраля подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что круизный лайнер по маршруту Сочи – Ялта – Севастополь – Стамбул начнет выполнять рейсы с 1 мая этого года.

В марте российские власти аннексированного Крыма изменили маршрут круиза, убрав из маршрута следования Стамбул. Таким образом лайнер собираются пустить из российского Сочи до аннексированного Крыма –в Ялту и Севастополь.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 15 марта заявил, что Анкара запретила турецким судам посещать аннексированный Россией Крым, что является свидетельством дружественности между Украиной и Турцией.

Владимир Гройсман во время визита в Турцию встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации Украины, стороны скоординировали позиции по недопущению милитаризации Крыма и ситуации с нарушением прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.