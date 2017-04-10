В Норвегии продлили арест гражданину России по подозрению в планировании нападения

В Норвегии суд разрешил властям продлить задержание российского юноши, которого подозревают в подготовке к нападению.

Такое решение суд в Осло принял 10 апреля, через два дня после того, как власти задержали гражданина России после обнаружения в норвежской столице устройства, похожего на взрывчатку.

Сообщается, что подросток приехал в Норвегию в 2010 году вместе с семьей, которая подала прошение о предоставлении убежища.

По данным адвоката задержанного парня, юноша отрицает любые правонарушения.

В ночь на воскресенье полиция Осло окружила большую часть центрального района Гронланд для того, чтобы обезвредить обнаруженное подозрительное устройство. Власти сообщили, что устройство могло нанести только незначительный ущерб.

Инцидент произошел после того, как 7 апреля в результате теракта четыре человека погибли и 15 были ранены в шведском Стокгольме, где, по версии следствия, выходец из Узбекистана наехал на прохожих в грузовике.