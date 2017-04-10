В Кремле не подтвердили заявление России, Ирана и «Хезболлы» с угрозами в сторону США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ничего не знают о заявлении совместного командного центра России, Ирана и отрядов шиитского ополчения, поддерживающих режим Башара Асада, о готовности применить силу к «любому агрессору», сообщает «Настоящее время».

Накануне это заявление распространило агентство Reuters со ссылкой на публикацию в издании «Илам аль-Харби».

«Если Америка что-то и осуществляет в Сирии, то это переход за все красные линии. С сегодняшнего дня мы будем отвечать силой любому агрессору и реагировать на любой переход за красные линии, кто бы этот переход ни совершал. И Америка знает, что ответить мы можем достойно», – говорилось в заявлении.

На просьбу прокомментировать это заявление Песков сказал, что «нам неизвестно, подтвердить не можем». Он добавил, что не понимает, «откуда взялись эти анонимные источники».

Это заявление было опубликовано агентством на фоне переговоров президента России Владимира Путина и иранского лидера Хасана Роухани. Оба лидера заявили, что агрессивные действия США против Сирии недопустимы и нарушают международное право, а также призвали к объективному расследованию химической атаки в провинции Идлиб. США возлагают ответственность за эту атаку на режим Башара Асада.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на атаку в городе Хан-Шейхун, в которой Запад обвиняет режим Асада. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия назвала эти действия актом агрессии.