В Никитском ботаническом саду 10 апреля прошло открытие «Парада тюльпанов». В мероприятии принял участие подконтрольный Кремлю глава администрации города Андрей Ростенко. На праздник пригласили артековцев и местные детские коллективы, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам директора ботанического сада Юрия Плугатаря, «Парад тюльпанов» продлится до середины мая.

В этом году на участке выставки высажено 37,5 тысяч луковиц тюльпанов, 189 сортов из 10 садовых классов. Из них 170 сортов тюльпанов иностранной селекции, 19 сортов и гибридных форм селекции Никитского ботанического сада, 68 сортов иностранной селекции и 2 гибридные формы селекции НБС экспонируются впервые.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.