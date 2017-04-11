В будущем хотел бы провести бой-реванш против Усика – Майкл Хантер

Соперник боксера Александра Усика Майкл Хантер после боя 9 апреля сообщил, что хотел бы провести бой-реванш против украинца.

«Судьи посчитали правильно, я проиграл и не собираюсь искать оправданий. Мне нужно было действовать активнее. В будущем я хотел бы провести бой-реванш. Усик – отличный боксер, он заслуженно является чемпионом», – цитирует Хантера интернет-издание boxingnews.com.ua

Украинские боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко 9 апреля по киевскому времени на арене MGM National Harbor в США провели боксерские поединки, уверенно победив своих соперников.

Крымчанин Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг). Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

После победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер на арене MGM National Harbor в США 9 апреля объявил его место рождения как «Симферополь, Украина».