Радио Крым.Реалии: Полуостров дорогих продуктов

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о ценообразовании на продукты в Крыму и Севастополе. По последней опубликованной статистике цены на продукты первой необходимости существенно выросли – от 20 до 40%. Почему происходит рост цен? Устраивает ли крымчан качество продуктов и их стоимость? Какая сегодня покупательская способность у жителей Крыма и Севастополя?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с председателем ассоциации «Торговля Крыма» Сергеем Макеевым и аграрным экспертом, заместителем главы Аграрной партии Украины Денисом Марчуком.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.